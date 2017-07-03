Видеообзор товарищеского матча «Краснодар» — «Вииторул»

«Краснодар» в товарищеской встрече обыграл румынский клуб «Вииторул», главным тренером которого является знаменитый в прошлом футболист Георге Хаджи. Встреча проходила в Кумберге (Австрия) на стадионе «Велл Велт» и завершилась со счётом 3:1 в пользу «быков».
На 13-й минуте Андреас Гранквист открыл счёт, но середине первого тайма Овидиу Херя сравнял счёт. На 51-й минуте новичок «Краснодара» Вандерсон забил дебютный гол за российский клуб, а три минуты спустя отличился Даниил Уткин.
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«Краснодар» выиграл у действующего чемпиона Румынии, который тренирует Хаджи