В Санкт-Петербурге прошёл международный турнир среди болельщиков «Футбол объединяет», в котором приняли участие восемь команд: России, Камеруна, Чили, Италии, Кипра, сборные Африки, Латинской Америки и мира.
Открыли турнир посол чемпионата мира 2018 года в Санкт-Петербурге Геннадий Орлов и президент Клуба болельщиков RUSSIA UNITES Эдуард Латыпов.
Команды-участницы были разбиты на две группы согласно жеребьёвке, прошедшей накануне в фан-зоне Кубка конфедераций. После кругового этапа в группах по две лучшие команды встретились в полуфиналах, остальные разыграли места с пятого по восьмое.
Участники главного матча определились лишь в серии послематчевых пенальти: Россия одолела Кипр, а Италия – сборную мира.
В Санкт-Петербурге прошёл турнир среди болельщиков «Футбол объединяет»