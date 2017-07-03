Халк: возможно, лет через 10 мы увидим в Китае игру мирового уровня

Нападающий «Шанхай-СИПГ» Халк в прямом эфире #VKLive поделился мнением о китайском футболе. В 2016 году бразилец перебрался в китайский чемпионат из «Зенита».
«У каждой страны своя культура. Она первое время может казаться странной, но потом привыкаешь. Не ожидал, что в Китае так много людей. Знал, что много, но не настолько. Их толпы. В аэропорту, в торговых центрах.
Был в китайском ресторане в Португалии. Вообще люблю разнообразие в еде. Не могу назвать ни одного китайского блюда. У нас дома готовит китайская девушка. Она готовит много и разнообразно.
Виделись с Витселем в Китае. Он ещё списывался со мной перед переездом. Ему там очень нравится. Мы играли друг против друга, и я ещё не смог забить пенальти. Так что можно сказать, я немного помог им.
Футбол в Китае не похож на европейский, но он развивается, и я наблюдал за этим целый год. Возможно, лет через 10 мы увидим здесь игру мирового уровня", — сказал Халк.
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