Виллаш-Боаш и Халк дисквалифицированы на два тура за поддержку Оскара

Главный тренер «Шанхай СИПГ» Андре Виллаш-Боаш, а также нападающие Халк и Ву Лэй, были дисквалифицированы на два тура за поддержку бразильского полузащитника Оскара. Об этом говорится на официальном сайте лиги.
Бразилец был дисквалифицирован на 8 матчей чемпионата за участие в массовой драке после встречи чемпионата страны. Халк и Ву Лэй сфотографировались в футболках с надписью, ставшей неофициальным слоганом в поддержку Оскара: «Ничего не делать, ничего не говорить».
Кроме того, «Шанхай СИПГ» заплатит штраф в размере 100 тыс юаней (€ 12,9 тыс).
Халк и Виллаш-Боаш вызваны на слушания по делу о футболке в поддержку Оскара