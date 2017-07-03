Гоналон: я провёл 17 лет в «Лионе», но чувствую, что Серия А мне подойдёт

Полузащитник Максим Гоналон поделился впечатлениями от трансфера в «Рому». 28-летний игрок перешёл из «Лиона» и подписал с римлянами соглашение, рассчитанное до 30 июня 2021 года.
«Прежде всего я очень горжусь тем, что оказался здесь, в этом клубе, который является одним из лучших в Италии. Я горжусь и благодарен „Роме“ за шанс. Я уважаю историю клуба и хочу выигрывать титулы с „Ромой“, чтобы доказать, что я кое-что умею. Всё, что происходит в „Роме“ в последнее время, убедило меня согласиться перейти сюда. Я играл против „Ромы“ в Лиге Европы и имел возможность убедиться в силе этой команды.
Это правда, что я провёл 17 лет в «Лионе», но, к счастью, сегодня я перешёл в «Рому», команду очень высокого уровня. Я понял, что Серия А очень сложна, когда сыграл несколько матчей с итальянскими клубами. В Серии А много техничных футболистов. Поэтому я захотел открыть для себя именно этот чемпионат. Я чувствую, что он мне подойдёт", — сказал Гоналон в интервью Roma TV.