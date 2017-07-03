Источник: «Бока Хуниорс» выдвинул встречное предложение «Зениту» по Павону

«Зенит» улучшил предложение по нападающему «Бока Хуниорс» Кристиану Павону с € 15 до 18 млн, а самому игроку предложил контракт на четыре года, однако аргентинский клуб выдвинул встречное предложение, сообщает LaMitadMas1.
По информации источника, «Бока Хуниорс» настаивает на том, чтобы выручить за переход 21-летнего футболиста всю сумму сразу, в то время как «Зенит» предложил поделить выплату суммы на три этапа. «Бока Хуниорс» также хочет получить процент от будущей продажи игрока и иметь приоритет среди команд Латинской Америки в случае возвращения футболиста.
В минувшем сезоне Павон провёл 30 матчей в чемпионате Аргентины и забил 9 голов.