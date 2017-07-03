Агент Павона: если ответа от «Зенита» не будет, поговорим с руководством «Боки»

Фернандо Идальго, агент нападающего «Боки Хуниорс» Кристиана Павона, дал понять, что трансфер его клиента в «Зенит» пока рано считать состоявшимся. Ранее руководство аргентинского клуба сообщило, что приняло предложение по форварду, но остались детали, которые нужно уладить.
«Ждём ответа от „Зенита“ по Павону. Завтра ответ будет дан. Если российский клуб с нами не свяжется, то мы пообщаемся с руководством „Боки“, чтобы принять решение», — сказал Идальго в интервью Radio General Güemes AM 1050.
В минувшем сезоне Павон провёл 30 матчей в чемпионате Аргентины и забил 9 голов.
Президент «Боки»: приняли предложение «Зенита» по Павону, но надо уладить детали