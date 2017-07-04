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«Ростов» и «Рубин» не ведут переговоров о переходе Дядюна

4 июля 2017, вторник. 08:54. Футбол

Пресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский рассказал, что клуб не ведёт переговоров с казанским «Рубином» о трансфере или аренде нападающего Владимира Дядюна. 2 июля 28-летний футболист в составе ростовчан принял участие в контрольном матче с чешским клубом «Млада Болеслав».

«Владимир Дядюн просто тренируется с командой. Если будут переговоры о трансфере, появится официальная информация», — приводит слова Бодылевского DonNews.

28-летний Дядюн уже выступал за «Ростов» в 2008 году. Тогда он провёл за клуб 32 матча и забил 8 голов.

Источник: DonNews Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Ростов ФК Рубин Владимир Дядюн
Новости. Футбол
4 июля 2017, вторник
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