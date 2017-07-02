Нападающий «Рубина» Владимир Дядюн находится в расположении «Ростова». 28-летний футболист принимает участие в контрольном матче с чешским клубом «Млада Болеслав». Дядюн вошел в игру на 68-й минуте.
«Владимир Дядюн вышел на поле вместо Максима Григорьева. Дядюн тренируется в составе нашей команды», — информирует пресс-служба «Ростова».
Дядюн уже выступал за «Ростов» в 2008 на правах аренды.
Следить за основными событиями контрольного матча «Ростов» — «Млада Болеслав» можно на «Чемпионате». К 80-й минуте ростовчане ведут — 3:1.