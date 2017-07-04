Сегодня Эменике пройдёт медосмотр для «Олимпиакоса»

Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике близок к переходу в «Олимпиакос». Экс-форвард московского «Спартака» 4 июля пройдёт медицинское обследование в одной из клиник Греции. Об этом сообщает vanguardngr.com.
Сумма сделки составит от € 2 до € 2,5 млн. Ранее в прессе появилась информация о возможном возвращении 30-летнего нападающего в «Спартак».
В сезоне-2016/17 Эменике, чей контракт с «Фенербахче» действует до лета 2018 года, принял участие в 27 официальных матчах, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.
«Спартак» ведёт переговоры с Эменике