Сафонов: сборная сыграла на своём уровне, Черчесов работает с тем, что есть

Футбольный агент Алексей Сафонов высказал мнение о выступлении сборной России на Кубке конфедераций и оценил работу главного тренера национальной команды Станислава Черчесова. Напомним, что на домашнем турнире сборная России не сумела выйти в плей-офф, заняв третье место в группе.
«Наша команда сыграла на своём уровне, показав ровно то, на что способна в своём нынешнем состоянии. Одно время, когда мы только получили этот «домашний» чемпионат, ходили досужие разговоры, что в 2018 году мы непременно станем чемпионами мира. Хорошо, что они довольно скоро были поставлены под сомнение, а после Евро-2016 наступило отрезвление. Так что нынешний результат никого по большому счёту не удивил. Сравним с той же Германией — выходит второй состав и играет в тот же футбол, что и первый. А у нас получил травму Дзагоев, поломался Зобнин — и «всё пропало». Вот и вся глубина запаса российских футболистов.
Черчесов играет теми игроками, которые у него есть. Сложно возразить Валерию Карпину, который сказал, что раньше любого игрока сборной России знали все. Те же Мостовой, Карпин, Кирьяков, Юран, Кульков — многие играли за рубежом, и их знали практически все европейские журналисты. Сейчас знают одного-двух. Поэтому никаких предложений из европейских команд ни у кого из наших игроков и нет.
По сравнению с Евро-2016 движение в плане результата вроде бы просматривается, но хотелось бы и игрового прогресса, если мы рассчитываем на домашнем чемпионате на что-то большее, чем выход из группы. Есть в чём прибавить. Если бы меня попросили назвать троих лучших россиян на Кубке конфедераций, это были бы Головин, Жирков и тот же Акинфеев, который, несмотря на ошибки, был одним из лучших на турнире. То есть только эти трое соответствуют европейскому уровню. А если сравнивать того же Васина с Игнашевичем или Березуцкими, то сравнение пока явно не в пользу первого.
В целом работу Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной я оцениваю положительно. Всё-таки это практически новая команда. Да и положительная динамика, хоть и небольшая, просматривается. Проще всего сказать, что всё плохо. Но кто сейчас в российском тренерском цеху сильнее? Бердыев? Он сейчас занят в «Рубине», а толковых тренеров у нас по пальцам одной руки можно пересчитать. Да и уровень наших футболистов надо учитывать. Всегда подчеркивал — поставь тренером хоть Гвардиолу или Моуриньо, он подтянет эту сборную с 64-го на 54-е место рейтинга ФИФА, но не более того. Никакой тренер без исполнителей не только чемпионом мира не станет, но и вовсе на турнире уровня мирового первенства выше головы не прыгнет. Игроки тоже должны соответствовать уровню тренера. А в данный момент мы имеем то, что имеем. И нет никакой трагедии в том, что мы занимаем «свои» места.
Мы это заслуживаем своей системой подготовки футболистов и работой с молодёжью, теми потерями, которые мы имеем при переходе её из младшего футбола во взрослый. У нас из тех ребят, кто выигрывал в молодёжных и юношеских турнирах, практически никого нет, а посмотрите у немцев — почти все играют. Когда там проходит отбор в юношескую сборную, у них «конкурс» почти 10 человек на место. У нас же и одного еле найдёшь", — приводит слова Сафонова «Реальное время».