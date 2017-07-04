Д. Комбаров: сейчас не стыдно за сборную России, как было после Евро

Защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров высказал мнение о выступлении сборной России на Кубке конфедераций. Напомним, что подопечные Станислава Черчесова не сумели выйти в плей-офф, заняв третье место в своей группе.
«Я считаю, что этот турнир сборная отыграла достойно. Конечно, результат не очень хороший, где-то не повезло, но по крайней мере все ребята старались и выкладывались. Сейчас не стыдно за нашу сборную, как было после Евро», — поведал Комбаров в видеоинтервью клубной пресс-службе.
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