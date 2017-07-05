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После продления контракта сумма отступных за Месси составит € 300 млн

5 июля 2017, среда. 06:21. Футбол

После того как нападающий «Барселоны» Лионель Месси продлит контракт со своим нынешним клубом, сумма отступных за него составит € 300 млн, сообщает Marca.

По информации источника, футболист сборной Аргентины продлит соглашение с каталонским клубом до 2021 или 2022 года. Контракт уже полностью готов, и 15 июля он поставит свою подпись под ним. К концу действия нового контракта Месси будет 35 лет.

По ходу предыдущего сезона СМИ неоднократно поднимали вопрос пролонгации соглашения игрока. Были клубы, готовые предложить Месси больше, однако руководство каталонского клуба неизменно подчёркивало, что не сомневается в том, что аргентинец продолжит выступление на «Камп Ноу».

Действующее соглашение Месси с сине-гранатовыми рассчитано до лета 2018 года.

Источник: Marca Сообщить об ошибке
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ФК Барселона Лионель Месси
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