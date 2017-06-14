Бартомеу: Месси хочет завершить карьеру в «Барселоне», я придерживаюсь его слов

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу в очередной раз ответил на вопрос о продлении контракта нападающего команды Лионеля Месси. Глава каталонского клуба не сомневается в том, что футболист сборной Аргентины повесит бутсы на гвоздь в испанском гранде.
«Месси сказал, что хочет завершить карьеру в «Барселоне», и я придерживаюсь его слов», — приводит слова президента сине-гранатовых испанское интернет-издание Sport.
Действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2018 года. Ранее СМИ сообщали, что срок нового договора должен составить три года.
В минувшем сезоне Примеры аргентинец забил 37 голов в 34 матчах.