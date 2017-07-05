КПРФ предложила запретить госкорпорациям тратить деньги на легионеров

Депутаты фракции КПРФ намерены законодательно запретить госкорпорациям тратить деньги на покупку легионеров в футбольные команды. Об этом сегодня сообщил депутат Государственной думы от КПРФ Юрий Афонин.
«Мы выступим с законодательной инициативой запретить покупку иностранных легионеров на средства госкорпораций», — цитирует Афонина Regnum.
В ходе «правительственного часа», который состоится в Госдуме 5 июля, коммунисты намерены узнать позицию замглавы правительства РФ Виталия Мутко по этому вопросу.
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