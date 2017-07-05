Бюджет «Уфы» хотят урезать в два раза в пользу «Салавата Юлаева»

Как стало известно «Чемпионату», бюджет «Уфы» планируют урезать в два раза. Освободившиеся деньги в случае утверждения будут направлены на развитие хоккейного клуба «Салават Юлаев». Руководство региона планирует сделать из «Салавата Юлаева» суперклуб.
В прошлом сезоне «Уфа» под руководством Сергея Семака заняла седьмое место в турнирной таблице. Этот результат стал лучшим в истории клуба в Российской футбольной Премьер-Лиге.
В новом сезоне уфимцы стартуют выездным матчем против «Тосно». Эта встреча состоится 15 июля.
«Уфа» ведёт переговоры с «Хапоэлем» Т-А о трансфере защитника Готлиба