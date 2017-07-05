«Ростов» арендовал у «Челси» 20-летнего полузащитника

«Ростов» объявил, что арендовал у «Челси» 20-летнего полузащитника Хосимара Кинтеро.
«Уважаемые болельщики, между «Ростовом» и «Челси» подписано соглашение о переходе полузащитника Хосимара Кинтеро на правах аренды. Талантливый эквадорский центральный полузащитник является воспитанником академии «Барселоны». В 2013 году Кинтеро перешёл в «Челси» и выступал за молодёжную команду этого клуба. В сезоне-2015/16 стал победителем Юношеской лиги чемпионов УЕФА. Игрок молодёжной сборной Эквадора.
Мы желаем новичку реализовать весь свой талант и потенциал в футболке нашего клуба. Добро пожаловать в «Ростов»!» — информирует сайт клуба.