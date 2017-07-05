Пепе за два года в «Бешикташе» заработает € 9,5 млн без учёта бонусов

Бывший защитник «Реала» Пепе, на этой неделе подписавший контракт с «Бешикташем», заработает в новом клубе € 9,5 млн за два года, информирует официальный сайт турецкого клуба. Также 34-летний футболист будет получать бонусы в размере € 4 тыс. за каждую проведённую встречу.
Ранее сообщалось, что Пепе мог перейти в «ПСЖ», но стороны не сумели уладить все детали, и переход не состоялся.
Пепе выступал за «Реал» с 2007 года и сыграл более 300 матчей. В составе мадридской команды защитник выиграл 13 трофеев.
Пепе стал игроком «Бешикташа»