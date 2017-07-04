Пепе стал игроком «Бешикташа»

Бывший защитник «Реала» Пепе продолжит карьеру в Турции. В официальном «Твиттере» «Бешикташа» были опубликованы фотографии 34-летнего португальца в футболке стамбульской команды, подписывающего бумаги.
Контракт защитника с мадридским клубом истёк в конце июня этого года, и он стал свободным агентом.
Ранее сообщалось, что Пепе мог перейти в «ПСЖ», но стороны не сумели уладить все детали, и переход не состоялся.
Пепе выступал за «Реал» с 2007 года и сыграл более 300 матчей. В составе мадридской команды защитник выиграл 13 трофеев.
Фотографии можно посмотреть в «Твиттере».