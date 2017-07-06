Двум фанам «Факела» дали условный срок за драку и стрельбу после игры с «Динамо»

Двое фанатов «Факела» приговорены к двум годам лишения свободы с испытательным сроком два года за драку со стрельбой после матча с московским «Динамо» (2:1), сообщает пресс-служба центрального районного суда Воронежа.
Иннцидент произошел 15 октября 2016 года. Болельщики «Факела» после матча подрались с фанатами столичной команды на перекрёстке улиц Комиссаржевская и Никитинская, а также произвели несколько выстрелов из неустановленного оружия. Двое болельщиков попали под следствие за хулиганство. Затем материалы были направлены в суд, который и вынес обвинительный приговор.