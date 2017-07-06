За отказ на КК-2017 говорить о допинге в России Шолля отстранили от эфира

Бывшего футболиста «Баварии» и сборной Германии Мехмета Шолля временно отстранили от эфира на канале ARD, где немец работает экспертом. Произошло это в связи с тем, что Шолль отказался говориться о допинге в России во время Кубка конфедераций.
Express.de сообщает, что перед полуфинальным матчем Чили – Португалия канал планировал обсудить проблему допинга в российском футболе, но Шолль отказался в этом участвовать. В итоге Шолля заменил Томас Хитцельшпергер, а Мехмет в эфире больше не появлялся.
Координатор канала Аксель Балкауски подтвердил, что разногласия имели место, но конфликт уже улажен.
«Разногласия происходят даже в самых крепких семьях. Это не является проблемой», — сказал Балкауски.
Подтвердил сказанное и сам Мехмет Шолль. «Всё в порядке. Я с нетерпением жду чемпионат мира», — сказал Шолль.
Бывший футболист с 2008 года работает экспертом на ТВ.