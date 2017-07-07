«Коринтианс» отказался продавать Арану в ЦСКА за € 10 млн

Бразильский «Коринтианс» отклонил предложение московского ЦСКА по защитнику Гильерме Аране, сообщает Blog do Perrone.
По информации источника, российский клуб предлагал € 10 млн, однако «Коринтианс», который владеет только 40% прав на игрока, рассчитывает выручить за 20-летнего защитника сумму в районе € 15 млн. Отмечается, что Арана также входит в сферу интересов французского «Бордо».
Арана является воспитанником «Коринтианса», в котором он дебютировал на профессиональном уровне в 2014 году. В нынешнем сезоне бразильской Серии А футболист провёл 11 матчей и отметился двумя результативными передачами.
Арана, которым интересуется ЦСКА, заявил о желании остаться в «Коринтиансе»