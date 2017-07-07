У Фоке, которым интересовался «Спартак», обнаружили проблемы с сердцем

Защитник «Гента» Томас Фоке был близок к переходу в «Аталанту», но провалил медицинский осмотр для итальянского клуба, сообщает Football Italia со ссылкой на бельгийские СМИ.
У 22-летнего футболиста были обнаружены проблемы с сердцем, в связи с чем ему потребуется операция, которая выведет его из строя приблизительно на шесть месяцев. Переговоры по игроку были остановлены. В свою очередь в «Аталанте» после медосмотра Фоке заявили, что стороны не смогли прийти к соглашению. Однако, по данным источника, переход сорвался именно из-за проблем игрока с сердцем.
Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал предложение «Генту» о переходе Фоке, а самому футболисту предложил лучшие условия по личному контракту, чем «Аталанта».
Фоке начал профессиональную карьеру в «Генте» в 2012 году. В минувшем сезоне чемпионата Бельгии он отыграл за клуб в 35 матчах (25 – в основе) и отметился двумя результативными передачами. Защитник выступал за молодёжные сборные Бельгии разных возрастов.