В Италии утверждают, что «Спартак» включился в гонку за бельгийского защитника

Защитник «Гента» Томас Фоке может продолжить карьеру в московском «Спартаке», сообщает Sky Sport Italia.
По информации издания, сначала итальянская «Аталанта» предложила «Генту» € 4 млн за переход 22-летнего бельгийского футболиста, однако позже в гонку за игрока вступили красно-белые, которые предложили ему лучшие условия.
Томас Фоке начал профессиональную карьеру в «Генте» в 2012 году. В минувшем сезоне чемпионата Бельгии он отыграл за клуб в 35 матчах (25 – в основе) и отметился двумя результативными передачами. Защитник выступал за молодёжные сборные Бельгии разных возрастов.
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