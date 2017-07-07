Президент «Карпат» хотел купить Месси за € 3 млн

Президент «Карпат» Пётр Дыминский рассказал, как в своё время хотел купить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
«У меня был такой случай. Был чемпионат мира среди юношеских команд. Я тогда впервые увидел Месси. Я тогда позвонил одному знакомому и говорю: „Слушай, тут мальчик есть. Если есть возможность, я бы его купил миллиона так за три“. Он мне на следующий день перезвонил и говорит: «Пётр Петрович, ты опоздал. Этого мальчика несколько лет назад „Барселона“ купила за 10 млн», — сказал Дыминский в интервью порталу Sportarena.
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