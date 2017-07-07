Женская сборная России сыграла вничью с Хорватией в товарищеском матче

В пятницу, 7 июля, женская национальная сборная России провела товарищеский матч с командой Хорватии в рамках подготовки к чемпионату Европы—2017. Встреча, прошедшая в Брюсселе, завершилась вничью со счётом 0:0, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
Женщины. Товарищеский матч
Россия – Хорватия — 0:0 (0:0)
Россия: Щербак, Солодкая (Шейкина, 46), Кожникова, Карпова (Пантюхина, 56), Макаренко, Смирнова, Гасанова (Поздеева, 46), Фёдорова, Зиястинова, Кисконен (Шкода, 70), Ел. Морозова.
Чемпионат Европы пройдёт в Нидерландах с 16 июля по 6 августа. Россия сыграет в группе B против команд Италии (17 июля), Швеции (21 июляр) и Германии (25 июля).