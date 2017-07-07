В заявке женской сборной России на Евро-2017 произошло два изменения

Оглашён окончательный состав женской сборной России на Евро-2017, который пройдёт с 16 июля по 6 августа в Нидерландах.
Как сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза, по сравнению с предварительным списком произошло два изменения. Вместо защитника Елены Медведь в заявку включена Виктория Шкода, а вместо вратаря Елизаветы Щербаковой в команду вызвана Юлия Гриченко.
«К сожалению, у Елены Медведь обострение старой травмы, которая не позволит ей сыграть на чемпионате Европы. Елена покинула расположение команды, вместо неё на сбор в Бельгию, где наша сборная проходит подготовку, прибыла Виктория Шкода. Замена вратаря Щербаковой плановая: Гриченко не так давно перенесла операцию, ей нужны дополнительные процедуры, из-за чего она не успевала подготовиться к началу сбора. Юлия присоединится к команде в Нидерландах», — рассказала наставник женской сборной России Елена Фомина.
Окончательная заявка женской сборной России на Евро-2017 выглядит следующим образом:
Вратари: Алёна Беляева («Чертаново» Москва), Юлия Гриченко (ЦСКА Москва), Татьяна Щербак («Кубаночка» Краснодар).
Защитники: Анна Беломытцева, Дарья Макаренко, Татьяна Шейкина (все – «Рязань-ВДВ» Рязань), Эльвира Зиястинова, Анна Кожникова (обе – ЦСКА Москва), Екатерина Морозова («Чертаново» Москва), Виктория Шкода («Кубаночка» Краснодар).
Полузащитники: Насиба Гасанова, Елена Морозова, Наталья Солодкая (все — «Кубаночка» Краснодар), Анастасия Поздеева («Звезда-2005» Пермь), Надежда Смирнова, Екатерина Сочнева, Анна Чоловяга (все – ЦСКА Москва), Марина Фёдорова («Рязань-ВДВ» Рязань), Маргарита Черномырдина («Чертаново» Москва).
Нападающие: Елена Данилова («Рязань-ВДВ» Рязань), Надежда Карпова, Марина Кисконен (обе — «Чертаново» Москва), Екатерина Пантюхина («Звезда-2005» Пермь).
Сборная России сыграет в группе B против команд Италии (17 июля, Роттердам), Швеции (21 июля, Девентер) и Германии (25 июля, Утрехт).