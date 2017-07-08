Переход Лукаку в «МЮ» станет рекордным трансфером между английскими клубами

Переход нападающего Ромелу Лукаку из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед» станет рекордным в финансовом плане трансфером, совершённым между английскими клубами.
Сегодня, 8 июля, «МЮ» объявил о договорённости с «ирисками» по переходу бельгийского форварда. Как сообщает BBC Sport, сумма трансфера составит £ 75 млн.
Таким образом, будет побит трансферный рекорд, установленный в 2011 году, когда «Челси» приобрёл у «Ливерпуля» Фернандо Торреса за £ 50 млн.
Напомним, что в прошлом сезоне 24-летний Лукаку в 37 матчах английской Премьер-лиги забил 25 голов.