Черевченко: за 3 недели создать новую команду трудно, это любой тренер скажет

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко прокомментировал победу над «Тюменью» (2:1) в первом туре ФНЛ.
«С игроками после матча обсудили игровые моменты. Я предупреждал ребят, что к первым турам чемпионата все команды подходят в одинаковом состоянии.
«Балтика» чуть расслабилась после удаления у соперников и после второго забитого мяча. Начали «привозить» проблемы из-за грубых ошибок. Хорошо то, что хорошо заканчивается…
Матч разделился на рваные эпизоды. Цельной игры не получилось. За три недели создать новую команду очень трудно, это вам скажет любой тренер. Будем над этим работать», — цитирует Черевченко сайт «Балтики».