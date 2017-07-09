Паунд требует независимого следователя по делу о допинге в российском футболе

Бывший глава ВАДА Ричард Паунд призвал назначить независимого следователя по делу о подозрении российских футболистов в употреблении допинга, сообщает Daily Mail.
Две недели назад это же английское издание сообщило, что 34 российских футболиста стали объектами расследования ФИФА на предмет допинга, в том числе все 23 игрока, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.
В ФИФА заявили, что все допинг-пробы участников ЧМ-2014, включая россиян, чисты, однако Паунд хочет «независимого расследования, которое будет вызывать доверие и в котором не будет конфликта интересов».
Марциал Зауги, работавший над исследованием ФИФА в российском футболе, по мнению Паунда, не может быть объективным, так как работал в российском спорте, был оплачиваемым консультантом, аккредитованным от Министерства спорта России на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, и причастен к уничтожению допинг-проб российских спортсменов.