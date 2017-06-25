ФИФА: все допинг-тесты сборной России на ЧМ-2014 дали отрицательный результат

В пресс-службе ФИФА в ответ на запрос «Чемпионата» прокомментировали появившуюся в английском издании Daily Mail информацию о том, что 34 российских футболиста стали объектами расследования ФИФА на предмет допинга, в том числе все 23 игрока, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.
«ФИФА в тесном сотрудничестве с ВАДА продолжает расследование в отношении футболистов, о которых шла речь в докладе Макларена. Впрочем, ФИФА не комментирует информацию по поводу конкретных игроков, поскольку не может раскрывать детали расследований. В интересах ФИФА завершить данные процедуры как можно раньше, и пока что организация не может обнародовать другие детали.
Что касается Кубка конфедераций, то у каждого игрока на анализ брали кровь и мочу, и все результаты были отрицательными. Кроме того, все допинг-тесты игроков, которые принимали участие в ЧМ-2014 — в том числе членов сборной России — дали отрицательный результат. ФИФА отвечала за тесты и направила все образцы в аккредитованную лабораторию ВАДА в Лозанне. Эта же процедура действует на Кубке конфедераций», — сообщили в пресс-службе ФИФА.