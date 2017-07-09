Рюдигер прошёл медосмотр для «Челси»

Защитник Антонио Рюдигер, который близок к переходу в «Челси» из «Ромы», прошёл медосмотр для лондонского клуба, утверждает Sky Sports.
По информации источника, сумма трансфера составит £ 34 млн (около € 38,5 млн). О переходе должно быть объявлено в ближайшие дни.
В минувшем сезоне 24-летний Рюдигер, пропустивший начало первенства из-за травмы колена, провёл 26 матчей в итальянской серии А (25 — с первых минут) и отдал две голевые передачи, а также получил семь жёлтых карточек и один раз был удален с поля.