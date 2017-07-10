Месси и Суарес показали навыки игры головой в бассейне на Карибах

Нападающие «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес показали навыки игры головой в бассейне во время отдыха на Антигуа (остров в Карибском море). На странице Месси в «Инстаграме» появилось видео, на котором футболисты пасуют друг другу мяч головой, находясь в бассейне. В общей сложности аргентинец и уругваец отдали не менее 34 точных передач.
Видео можно посмотреть на странице Месси в «Инстаграме».
Ранее сообщалось, что Суарес отправился на Антигуа с женой и двумя детьми, чтобы присоединиться к Месси и его семье.