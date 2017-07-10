Иванович: в России болеют против клубов, которые расположены далеко

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал сербским СМИ о своём отношении к дальним перелётам на матчи РФПЛ и Кубка России.
«В России складывается ощущение, что ты едешь на еврокубковые матчи, хотя это местный чемпионат. Здесь клубы следят за событиями второй лиги и болеют против команд, которые находятся далеко. В этом году командам РФПЛ не повезло.
Можно ли сказать, что один из козырей „Зенита“ — это его фанаты? Они следуют за нами на все выездные матчи, даже в самые отдалённые места. В следующем сезоне их поддержка также будет нашим преимуществом», — приводит слова Ивановича Vesti Online.
Иванович: «Зенит» готов к свершениям, у нас большие амбиции в Европе