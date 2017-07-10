Кокорин: между «Зенитом» и «Боруссией» посоветовал бы Смолову выбрать «Зенит»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин советует форварду «Краснодара» Фёдору Смолову перейти в петербургскую команду, а не в дортмундскую «Боруссию», об интересе к 27-летнему футболисту которой, как и о заинтересованности сине-бело-голубых, сообщали СМИ.
«Я уже давно понял: пока нет никакой конкретики, это всё проделки заинтересованных агентами журналистов. И меня постоянно куда-то «приглашают». Вот теперь в «Краснодар». Я узнал об этом из новостей, руководители «Зенита» со мной это не обсуждали.
Что бы посоветовал Смолову: «Зенит» или Европа? Смотря куда ехать в Европе. В дортмундскую «Боруссию»? Раньше мне Клопп нравился там. Но сейчас… Всё равно «Зенит»! Когда я перешёл в «Зенит», понял, что этот клуб знают и уважают в Европе. Где бы ни был на отдыхе, многие с восхищением расспрашивают о команде. Здесь ты всегда на виду, а если уедешь — можешь потеряться. Недавний пример: Коноплянка — очень хороший футболист — уехал и почти пропал. Юра Жирков тоже рассказывал, что приходится сталкиваться с чисто бытовыми проблемами. Там никто не помогает, как у нас.
Многие после отрицательного результата на Кубке конфедераций говорят, что главная проблема наших «сборников» в том, что все они варятся в одном чемпионате? В чём-то согласен. Всё-таки поиграть за границей, особенно в Испании и Англии, это отличный опыт. Там и игр больше, и уровень повыше. У нас сыграл пару матчей с топ-клубами на хороших скоростях, а затем можешь постараться брать свои очки с аутсайдерами за счёт класса. Если в тебе действительно заинтересованы в Европе, то уезжать надо», — сказал Кокорин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниле Игнатову.