Кутепов и Ребров продлили контракты со «Спартаком»

Защитник Илья Кутепов и вратарь Артём Ребров официально продлили контракты со «Спартаком».
«Согласно новому контракту, 23-летний Кутепов сможет выступать за команду до конца июня 2021 года. Илья дебютировал в «Спартаке» в декабре 2012-го. Он провёл за основной состав 38 матчей, в том числе 24 — в чемпионате-2016/17, по итогам которого красно-белые завоевали золотые медали. С октября 2016 года Кутепов является игроком сборной России.
Обновлённый контракт голкипера будет действовать ещё на три сезона, до лета 2020 года. 33-летний Ребров выступает за «Спартак» с сентября 2011 года. Он отыграл в составе «Спартака» 110 матчей, 28 из которых — в победном сезоне-2016/17", — информирует официальный сайт красно-белых.