Кокорин: стараюсь жить так, чтоб знакомые не могли сказать обо мне плохого слова

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин объяснил, почему не афиширует свою благотворительную деятельность.
«Я не говорю о том, что занимаюсь благотворительностью, потому что не вижу в этом смысла. Я стараюсь жить так, чтобы все те, кто со мной знаком, никогда не могли сказать обо мне плохого слова. А кто меня не знает, всё равно скажет, что я занимаюсь благотворительностью для того, чтобы об этом написали на «Чемпионате». Периодически появляются новости о том, что я устраиваю какие-то турниры, но вообще стараюсь это не афишировать.
Не думал ли нанять себе пиар-менеджера? Для «чёрного» пиара мне он уже не нужен (смеётся). Честно говоря, никогда не стремился быть суперпопулярным: миллионы подписчиков, обложки журналов. Всё получается спонтанно — у меня много друзей в разных сферах. Когда была травма, решил сняться в «Физруке», например», — сказал Кокорин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым.
Интервью с Кокориным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.