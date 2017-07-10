«Динамо» упустило победу над тульским «Арсеналом» из-за гола К. Комбарова

«Динамо» в контрольном матче сыграло вничью с тульским «Арсеналом». Встреча прошла на базе московской команды в Новогорске и завершилась со счётом 1:1.
На 81-й минуте счёт в матче с передачи Алексея Ионова открыл Антон Соснин. Спустя пять минут Кирилл Комбаров реализовал пенальти и принёс тулякам ничью.
В первом туре нового сезона российской Премьер-Лиги «Динамо» 18 июля встретится с действующим чемпионом страны «Спартаком». Тульский «Арсенал» стартует в чемпионате матчем с «Локомотивом», который также пройдёт 18 июля.