Источник: Дани Алвес прибыл в Париж и подпишет двухлетний контракт с «ПСЖ»

Во вторник, 11 июля, бывший защитник «Барселоны» и «Ювентуса» Дани Алвес прибыл в Париж и в ближайшее время станет игроком «ПСЖ», сообщает интернет-издание Goal.
По данным источника, 34-летний бразилец достиг соглашения с французским клубом о двухлетнем контракте.
В ближайшие часы Алвес пройдёт медицинское обследование, и завтра, 12 июля, должна состояться пресс-конференции, на которой он будет представлен в качестве игрока «ПСЖ».
Ранее Алвеса, который в конце июня расторг контракт с «Ювентусом» по обоюдному согласию сторон, сватали в «Манчестер Сити».
«ПСЖ» может перехватить Дани Алвеса у «Манчестер Сити»