«ПСЖ» может перехватить Дани Алвеса у «Манчестер Сити»

Защитник Дани Алвес может продолжить карьеру в «ПСЖ». Французский клуб решил побороться за бразильского игрока с «Манчестер Сити», пишет Le Figaro со ссылкой на телевизионную программу L'Equipe Mercato.
Сообщается, что Алвес на следующей неделе прилетит в Париж и встретится с представителями «ПСЖ».
Последним клубом 34-летнего Алвеса был «Ювентус», который он покинул по окончании сезона-2016/17 на правах свободного агента. В составе «Ювентуса» защитник провёл 33 матча, забил шесть голов и сделал шесть голевых передач. С туринским клубом Дани стал чемпионом Италии и выиграл Кубок страны.