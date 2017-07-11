В киевское «Динамо» перешёл польский защитник Кедзиора

Польский защитник Томаш Кедзиора стал игроком киевского «Динамо», сообщается на официальном сайте украинского клуба. Соглашение с 23-летним футболистом, предыдущим клубом которого был польский «Лех», рассчитано на четыре года. Финансовые условия трансфера не разглашаются.
За пять сезонов, проведённых в составе «Леха», новичок «Динамо» сыграл во всех турнирах 151 матч, забил 10 голов, сделал 12 голевых передач. Кедзиора — чемпион Польши 2015 года, обладатель Суперкубка Польши в 2015 и 2016 годах. Выступал за сборные Польши различных возрастов. В составе молодёжной сборной сыграл 17 матчей, участвовал в чемпионате Европы U21 и был капитаном команды.
«Динамо» интересовалось мной давно, я знал, что киевский клуб смотрит меня и следит за моими выступлениями ещё до молодёжного чемпионата Европы U 21, где я был капитаном своей сборной Польши. После окончания соревнований этот интерес стал более предметным и конкретным, а главное, взаимным. Я также очень хотел перейти в такой великий клуб с традициями, который регулярно выступает в Лиге чемпионов и в каждом сезоне борется за чемпионство в национальном первенстве. Я горд, что нахожусь здесь и готов к следующему шагу в своей карьере", — заявил Кедзиора.