Ярмоленко: сейчас всё в киевском «Динамо» стало немного по-другому

Футболист киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко подвёл итоги летних сборов украинской команды.
«Конечно, было интересно, что хочет видеть новый тренерский штаб, какие требования к нам будут предъявлять, и мы работали с огромным интересом, огромным желанием. Все хотели доказать, что достойны места в основном составе в таком клубе. Я считаю, что сборы прошли плодотворно, и надеюсь, что тот объём работы, который мы выполнили, поможет нам для достижения хорошего результата в сезоне.
Не могу сказать, что мне было тяжело, просто несколько функций отличаются от того, что требовал Сергей Станиславович Ребров. Сейчас всё стало немного по-другому. Но за счёт тренировок постепенно перестраиваешься, поэтому сейчас уже никаких проблем нет.
Наверное, теперь больше играем вперёд. Конечно, в каждой схеме есть как свои плюсы, так и минусы. Самое главное, чтобы та работа, которую мы проделали, принесла нам пользу в чемпионате. Судить о нашей подготовке, оценивать её будем по результатам в чемпионате и Лиге чемпионов», — цитирует Ярмоленко официальный сайт «Динамо».