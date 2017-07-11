Александр Алиев может перейти в израильский клуб «Бней Сахнин»

Бывший полузащитник «Локомотива», «Анжи» и сборной Украины Александр Алиев ведёт переговоры с клубом из Израиля, сообщает «Динамо Киев у Шурика».
Александром заинтересовался «Бней Сахнин» из города Сахнин, выступающий в местной Суперлиге. В минувшем чемпионате эта команда заняла пятое место, отстав от зоны еврокубков на 12 очков. Высшее достижение клуба, основанного в 1991 году, — победа в Кубке Израиля—2004.
Ранее сам Алиев признался, что его менеджеры ведут переговоры с одной из команд. В последнее время 32-летний футболист играл за любительский клуб «Катандзаро».
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