Радченко: с таким составом у «Зенита» задача только одна — выиграть Лигу Европы

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мыслями о трансферной кампании питерской команды и рассказал о наставнике сине-бело-голубых Роберто Манчини.
«Мы увидели такую активность на трансферном рынке, какую не видели давно у „Зенита“. Сейчас команда укрепилась очень прилично, у нас практически два состава, на каждой позиции по два очень хороших игрока. С таким составом, конечно, задача только одна — выиграть Лигу Европы. Но понятно, что руководство „Зенита“ смотрит дальше — на Лигу чемпионов. В этом сезоне надо туда попадать, а затем демонстрировать в главном еврокубке, что мы и там способны занимать высокие места.
Пришёл новый главный тренер Манчини. Наверное, он не так долго был в команде, но это опытный специалист, который сам был футболистом. Видимо, какие-то намётки состава у него уже есть после проведённых сборов. Но кто выйдет в первом матче — это и для меня большая загадка, поскольку у нас очень много игроков. Но время ещё есть. Могут быть и новые приобретения, и некоторые ребята могут уйти. Так что немного подождём», — сказал Радченко в эфире программы «Все на матч».