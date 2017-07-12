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Наставник «Коринтианса» надеется сохранить Арану, которым интересуется ЦСКА

12 июля 2017, среда. 02:16. Футбол

Главный тренер «Коринтианса» Фабио Кариле надеется, что клубу удастся сохранить защитника Гильерме Арану. Ранее сообщалось, что интерес к Аране проявляет московский ЦСКА, который готов предложить за него € 15 млн.

«Надеюсь, что он останется. „Коринтинас“ может заключить сделку с условием, что мы его отпустим в конце года. Но мы знаем, что это будет трудно сделать, так как он нужен им сейчас. Предстоит провести тяжёлую работу, чтобы летом он никуда не ушёл. На данный момент официального предложения по Аране нет, но мы прекрасно знаем, что в любой момент оно может поступить», — приводит слова Кариле Terra.

20-летний Арана является воспитанником «Коринтианса», в котором он дебютировал на профессиональном уровне в 2014 году. В нынешнем сезоне бразильской Серии А футболист провёл 12 матчей и отметился двумя результативными передачами.

Источник: Terra Сообщить об ошибке
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Коринтианс ПФК ЦСКА
Новости. Футбол
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