ЦСКА готов увеличить предложение по защитнику «Коринтианса» Аране

Московский ЦСКА готов сделать новое предложение по поводу перехода защитника «Коринтианса» Аране. Ранее красно-синие предлагали за 20-летнего защитника € 10 млн. Как сообщает GloboEsporte, после отказа бразильского клуба ЦСКА готов увеличить своё предложение.
Арана является воспитанником «Коринтианса», в котором он дебютировал на профессиональном уровне в 2014 году. В нынешнем сезоне бразильской Серии А футболист провёл 11 матчей и отметился двумя результативными передачами.
Ранее в СМИ сообщалось, что «Коринтианс», который владеет только 40% прав на игрока, рассчитывает выручить за Аране сумму в районе € 15 млн.