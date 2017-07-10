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ЦСКА готов увеличить предложение по защитнику «Коринтианса» Аране

10 июля 2017, понедельник. 14:44. Футбол

Московский ЦСКА готов сделать новое предложение по поводу перехода защитника «Коринтианса» Аране. Ранее красно-синие предлагали за 20-летнего защитника € 10 млн. Как сообщает GloboEsporte, после отказа бразильского клуба ЦСКА готов увеличить своё предложение.

Арана является воспитанником «Коринтианса», в котором он дебютировал на профессиональном уровне в 2014 году. В нынешнем сезоне бразильской Серии А футболист провёл 11 матчей и отметился двумя результативными передачами.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Коринтианс», который владеет только 40% прав на игрока, рассчитывает выручить за Аране сумму в районе € 15 млн.

«Коринтианс» отказался продавать Арану в ЦСКА за € 10 млн
Источник: GloboEsporte Сообщить об ошибке
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10 июля 2017, понедельник
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