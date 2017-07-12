Ни один игрок «Саутгемптона» не смог произнести фамилию Шварценеггера по буквам

Футболисты «Саутгемптона» не смогли правильно по буквам произнести фамилию знаменитого уроженца Австрии Арнольда Шварценеггера (Schwarzenegger). Английский клуб в настоящее время находится на сборах в этой стране, в связи с чем пресс-служба клуба решила провести эксперимент. Ни один игрок не справился с задачей до конца, хотя некоторые были весьма близки.
Если видео не отображается корректно, его можно посмотреть в «Твиттере».
По итогам минувшего сезона «Саутгемптон» занял восьмое место в турнирной таблице АПЛ. В июне главным тренером «святых» был назначен аргентинец Маурисио Пеллегрино.