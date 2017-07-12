Дзюба и Иванович вручили болельщикам новые игровые футболки «Зенита»

Защитник Бранислав Иванович и нападающий Артём Дзюба вручили болельщикам игровые футболки «Зенита», в которых команда будет выступать в сезоне-2017/18. Презентаций формы состоялась на новом стадионе сине-бело-голубых. Участие в мероприятии также приняли Александр Кокорин, Александр Ерохин и Олег Шатов.
Домашняя футболка нового сезона — светло-голубая. Во внутренней части на спине размещена надпись «Один город. Одна команда». Домашние шорты и гетры выполнены в тёмно-синих цветах. Горловой вырез футболки круглый, а задняя часть воротника — тёмно-синего цвета.
Футболисты «Зенита» представили домашний и гостевой комплекты формы
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