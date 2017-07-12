Футболисты «Зенита» представили домашний и гостевой комплекты формы

На новом стадионе «Зенита» состоялась презентации новой формы на сезон 2017/18. В мероприятии приняли участие Артём Дзюба, Александр Кокорин, Александр Ерохин, Братислав Иванович и Олег Шатов, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Домашняя футболка нового сезона — светло-голубая. Во внутренней части на спине размещена надпись «Один город. Одна команда». Домашние шорты и гетры выполнены в тёмно-синих цветах. Горловой вырез футболки круглый, а задняя часть воротника — тёмно-синего цвета.
Видео с презентации новой формы «Зенита» можно посмотреть на «Чемпионате».