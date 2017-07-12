Дуглас Коста: думаю, с «Ювентусом» я смогу достичь большего, чем с «Баварией»

Полузащитник Дуглас Коста поделился впечатлениями от перехода в «Ювентус». Туринский клуб арендовал 26-летнего футболиста у «Баварии» до 30 июня 2018 года за € 6 млн с возможностью последующего выкупа за € 40 млн. Сумма может увеличиться на € 1 млн при достижении определённых показателей.
«Рад перейти в „Ювентус“ и стать частью этого великого клуба. Я хочу поблагодарить клуб за все усилия, которые они приложили, чтобы заполучить меня. „Ювентус“ — отличный клуб, я всегда мечтал играть здесь.
Я просто хочу продолжать помогать товарищам по команде, как и было в „Баварии“. Мы многого добились с „Баварией“, и мне там нравилось, но думаю, что с „Ювентусом“ мы сможем достичь большего», — цитирует Косту сайт туринцев.